Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Mezinárodní den bezpečnějšího internetu 2024

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policistky šířily osvětu ve školách i na veřejnosti.

Den bezpečnějšího internetu připadá v letošním roce na dnešní den, tedy na úterý 6. 2. 2024. Tento mezinárodní den si připomínáme již po dvacáté, a to ve více jak 180 zemích po celém světě. Dnešním úkolem je připomenout si několik základních pravidel bezpečnosti v internetovém prostředí.

Internet nám všem nabízí možnosti objevování, komunikace i tvorby. Důležité je, ale myslet i na to, že používání internetu sebou nese i určitá rizika, a proto je potřeba s nimi počítat. Ne všechny dostupné materiály na internetu jsou bohužel vhodné pro všechny věkové skupiny, které s internetem pracují. Proto je důležité, aby zejména rodiče minimalizovali nebezpečí a s dětmi si dohodli pravidla bezpečného užívání internetu a sociálních sítí. Jako je např. omezení některých stránek v internetovém prohlížeči, stanovení denní doby u počítače či nezasílání citlivých údajů a fotografií jiným osobám.

V dnešní době je používání internetu již malými dětmi zcela běžné, proto se v mnoha případech stává, že znalosti dětí v oblasti informačních a komunikačních technologií, mnohdy převyšují znalosti dospělých. Přesto rodičovská kontrola by měla být aktuální i v těchto případech. Naivita, nedostatek zkušeností a důvěřivost dětí, může být důvodem, kdy se Vaše dítě stane obětí virtuálních predátorů.

Velkým fenoménem je v dnešní době i používání sociálních sítí. Důležité je přemýšlet, jaké informace zde uvádíme a kdo všechno je vidí. Dobře bychom si měli také rozmyslet zveřejňování soukromých fotek, především našich dětí. Fotografie dětí u bazénu může být sice roztomilé, ale pro internetové predátory to může být cenný atrikl, aniž by nám to přišlo.

Policistky Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se věnují této problematice během celého roku v rámci preventivní činnosti, během dnešního dne se rozhodly šířit osvětu Dne bezpečnějšího internetu a ještě ve větší míře se věnovaly přednáškám zaměřeným na bezpečnost v digitálním prostředí. Přednášku s názvem Tvoje cesta online si vyslechnou například studenti střední školy v Mariánských Lázních. Naproti tomu žáci v Ostrově si zahráli internetový kvíz o ceny. Policistky s osvětou mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu navštívily také některá obchodní centra v kraji s preventivním stánkem, kde rozdávaly preventivní letáky s preventivními radami, krytky na webkameru či propisky.

Pár preventivních rad na závěr:

1. Na internet se připojujte jen z ověřeného zdroje, doma si řádně zabezpečte svůj router. Připojení na volné wifi síti např. v nákupním centru či v nemocnici pokud možno nepoužívejte, nebo zde nikdy nezdávejte svá hesla.

2. Svůj počítač či telefon mějte stále aktualizovaný – operační systém, programy, antivir.

3. Programy a aplikace instalujte pouze z ověřených a důvěryhodných zdrojů.

4. Automatické zamykání počítače či telefonu při jeho nečinnosti by mělo být v dnešní době běžnou součástí bezpečného užívání.

5. Užívejte silná hesla, různá ke každé službě a NIKOMU je nesvěřujte, a to ani blízké osobě. Nikam si je nezapisujte.

6. Pečlivě nastavte své zabezpečení, pravidelně kontrolujte nastavení soukromí a možnosti sdílení obsahu na sociálních sítích.

7. Ne všechny informace, které na internetu naleznete, musí být pravda, proto si informace ověřujte.

8. Než něco potvrdíte, přečtěte si všechny podmínky užívání služby.

9. Chraňte své osobní údaje, nikomu na internetu nesdělujte osobní informace např. adresu, datum narození aj.

10. Neotvírejte zprávy od cizích lidí – hlavně přílohy v zaslaných emailech či chatech. Můžou obsahovat vir.

nprap. Mgr. Věra Hnátková

6. 2. 2024

