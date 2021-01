Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mezi svátky se vloupal do bytu příbuzné

LOUNSKO - Odnesl si však jen kabely; Za volant usedli opilí, jeden navíc se zákazem řízení.

Teprve devatenáctiletý mladík z Lounska čelí od konce prosince trestnímu stíhání. Policejní komisařka ho obvinila z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody.

Muž se měl koncem prosince v odpoledních hodinách vloupat do bytu v jedné z obcí na Lounsku. Dostal se do něho násilím, avšak žádnou velkou kořist si neodnesl. Podle dosavadních zjištění odešel pouze s taškou obsahující nefunkční kabely různého druhu. Zarážející je skutečnost, že byt, do něhož se měl mladík vloupat, je jeho tety.

Vzhledem k tomu, že byl dotyčný na místě přistižen svědkem, přišli si pro něj do hodiny policisté, kteří ho zadrželi. Mladík se k činu přiznal.

Za jeho nerozvážné jednání mu i přes zanedbatelnou škodu vyčíslenou předběžně na 170 korun hrozí u soudu vysoký trest. Skutek byl totiž spáchán v době stále trvajícího nouzového stavu a zákon v těchto případech stanoví horní hranici trestní sazby na osm let.

Za volant usedli opilí, jeden navíc se zákazem řízení

Řízení v opilosti se nevyplatilo 41letému muži z Lounska. Dopravní policisté ho kontrolovali v neděli v odpoledních hodinách při řízení vozidla zn. Škoda Felicia. Při dechových zkouškách mu naměřili hodnoty přesahující 1,2 promile alkoholu. Další den si dotyčný převzal podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Dalšího „hazardéra“ řídícího vozidlo pod vlivem alkoholu přistihli tentokrát policisté z Obvodního oddělení Louny dnes těsně po půlnoci. Provedené dechové zkoušky ukázaly u tohoto řidiče ještě vyšší hodnoty, a to přes dvě promile alkoholu. Navíc policisté zjistili, že muž řídil i přesto, že má správním orgánem uložený zákaz řízení, který u něho trvá až do května tohoto roku.

Po zadržení a vystřízlivění mu policisté kromě podezření z výše uvedeného trestného činu sdělili i podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 7. ledna 2021

vytisknout e-mailem