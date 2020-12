Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Mezi nakupujícími se mohou skrývat i zloději

Jihočeský kraj - Hlídejte si své věci, nedejte zlodějům šanci. (Hlasová schránka 974 221 116)

Adventní čas je spojen s návštěvami obchodů a nákupních center, mezi nakupujícími se však mohou skrývat i zloději. Hlídejte si proto své věci a nedejte zlodějům šanci. V nákupním vozíku nenechávejte tašky, kabelky či batohy, ve kterých máte peněženky, mobilní telefony, klíče od bytu či jiné cennosti, jejichž ztráta by vám způsobila nemalé a nemilé problémy. Peníze a platební karty mějte neustále při sobě, u karty pak nemějte poznamenaný PIN kód. Muži by neměli nechávat peněženku v zadních kapsách kalhot, ženy by pak neměly zapomínat na uzavření kabelky, ruce zlodějů bývají mrštné a rychlé. To samé platí o nošení batohů na zádech, pokud se budete pohybovat v místech, kde se setkává více lidí, mějte batoh raději na břiše než na zádech, tam totiž nemáte přehled o tom, zda se vám do batohu někdo nedostal. Poškození mnohdy ani nepostřehnou, že se stali obětí kapsáře. Když na parkovišti nakládáte nákup do vozidla, buďte obezřetní a hlídejte si své věci, velice často lidé nechají kabelku či tašku s penězi na sedačce vozidla a jdou vykládat nákup do kufru v zadní části automobilu, odemčené vozidlo a nepozornost hrají do karet zlodějům.

V letošním roce se samozřejmě do popředí dostaly online nákupy, nenechte se napálit a nenakupujte na neověřených webových stránkách. Podezřelá může být velice nízká cena nabízeného produktu či nízká jazyková úroveň na e-shopu. Pokud se stanete obětí internetového podvodu, řešte věc cestou Policie České republiky.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

1. prosince 2020

