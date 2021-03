Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o pomoc při pátrání

OLOMOUC - Policisté pátrají po totožnosti neznámého muže.

Obracíme se na veřejnost se žádostí o pomoc, a to v souvislosti s probíhajícím trestním řízením.

Pátráme po totožnosti neznámého muže, který se měl v úterý 12. ledna 2021 před 22. hodinou pohybovat v místech olomouckého hlavního vlakového nádraží.

Muž je vysoký asi 180 - 190 cm, silnější postavy, světlé pleti. Na sobě měl pracovní kombinézu s nápisem Inter Cars, barevnou čepici a světle hnědé pracovní kotníkové boty. Ruce měl omotané červenou látkou, kterou mohl skrývat poškození či onemocnění kůže. Hovořil česky, bez přízvuku.

Vyzýváme dotyčného, aby se přihlásil na kteroukoliv policejní služebnu nebo kontaktoval bezplatnou telefonní linku 158.

Pokud by někdo muže z přiloženého videa poznal, nebo by disponoval informacemi, které by pomohly ke zjištění jeho totožnosti, ať neprodleně kontaktuje policisty prostřednictvím kterékoliv policejní služebny, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158.

Vzhledem k tomu, že prověřování je na samotném začátku, a také s ohledem na probíhající úkony trestního řízení, není možné poskytnout v této chvíli žádné bližší informace.

Děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Petra Vaňharová

26. března 2021

