Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Recidivista opět za mřížemi

OLOMOUC - Vloupáním do rodinných domů způsobil škodu přes 800 000 korun.

V úterý 10. srpna 2021 zahájili olomoučtí kriminalisté trestní stíhání 42letého, v minulosti jedenáctkrát soudně trestaného, muže z Přerovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Muž se měl od dubna do června letošního roku dopustit ve více jak deseti případech vloupání do rodinných domů na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Dotyčný měl jednoznačný cíl, společný pro všechny domy, které se staly objektem jeho zájmu. Majitelé po jeho nezvané návštěvě postrádali buď finanční hotovost, nebo šperky z cenných kovů. Bez zásadních ztrát vyvázli pouze ti, u kterých se zmiňovaných věcí nedohledal. Kriminalisté připisují recidivistovi způsobenou škodu v celkové výši přes 800 000 korun.

V polovině května se měl obviněný vloupat do rodinného domu na Novojičínsku, při kterém měl způsobit nejvyšší škodu ze všech sledovaných skutků, a to ve výši téměř 400 000 korun. Muž nejprve vnikl na oplocený pozemek, odkud vypáčil zadní vstupní dveře domu. Vlezl dovnitř a při prohledání nábytku našel a odcizil finanční hotovost jak v tuzemských, tak i zahraničních měnách, investiční zlato a zlaté šperky.

V červnu již takové štěstí neměl. Zhruba v polovině měsíce měl zavítat do rodinného domu v obci na Olomoucku. Po předchozím přelezení oplocení pozemku vstoupil do neuzamčené garáže, přes kterou vešel do domu. Při jeho počínání jej však v obývacím pokoji překvapil majitel domu, kterému nevítaný host nastříkal paralyzující sprej do obličeje a z místa utekl. Tentokrát ke škodě na majetku, ani k újmě na zdraví nedošlo.

Kriminalisté na případech usilovně pracovali a pečlivě prověřovali všechny získané informace a poznatky. Především díky důkladné operativní činnosti se podařilo kriminalistům vytipovat konkrétní osobu, která měla mít řadu vloupání na svědomí. Na základě shromážděných poznatků obdrželi kriminalisté od státního zástupce předchozí souhlas se zadržením dotyčného muže, kterého v úterý 10. srpna brzo ráno v místě jeho bydliště zadrželi. Současně u něj provedli domovní prohlídku, při které zajistili některé z věcí souvisejících s uvedenou trestnou činností.

Kriminalisté dali podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud včerejšího dne akceptoval. Trestní stíhání probíhá vazebně. Muži nyní hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

por. Bc. Petra Vaňharová

13. srpna 2021

vytisknout e-mailem