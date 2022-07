Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pátráme po totožnosti dvou mužů

Olomouc - Odcizené platební karty byly neoprávněně užity k téměř dvěma desítkám plateb.

Olomoučtí policisté se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po totožnosti neznámých mužů, a to v souvislosti s prověřováním krádeže batohu s věcmi a následného neoprávněného užití platebních karet.

Ke krádeži došlo v úterý 5. června v brzkých ranních hodinách v olomoucké restauraci. Dosud neznámý pachatel využil nestřeženého okamžiku a odcizil odložený batoh, který obsahoval mobilní telefon, sluchátka, sluneční brýle, powerbanku a peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí a dvěma platebními kartami. Ještě tentýž den byly s odcizenými platebními kartami provedeny téměř dvě desítky plateb v místních prodejnách. Celkovou způsobenou škodu si okradený muž předběžně vyčíslil na bezmála 18 000 korun. Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Ve spojitosti s případem zajistili policisté videozáznam, na kterém je zachycena dvojice neznámých mužů. Pokud by je někdo z občanů poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jejich totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty Obvodního oddělení Olomouc 1 na tel. 974 766 651, emailem: ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz, případně kdykoliv bezplatnou telefonní linku 158.

por. Bc. Petra Vaňharová

20. července 2022

