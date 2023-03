Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Napadl policisty

OLOMOUC - Mladíkovi hrozí až čtyři roky za mřížemi.

V neděli 26. března krátce před pátou hodinou ranní jsme na linku 158 přijali oznámení o fyzické potyčce mezi dvěma muži, která se měla odehrát před hotelem v centru Olomouce. Po příjezdu policistů na místo již k žádnému incidentu nedocházelo, nicméně se v bezprostředním okolí pohyboval muž, který kopal do barelů stojících před kavárnou a poté do ní vešel. Policisté za ním vstoupili a vyzvali ho k prokázání totožnosti. Dotyčný však nespolupracoval, a proto mělo následovat jeho předvedení na služebnu za účelem ztotožnění. S tímto záměrem hlídka muže usadila do služebního vozu, ve kterém začal být po chvíli agresivní. Jeho chování nakonec vyvrcholilo tím, že měl jednoho ze zakročujících policistů kopnout do ruky a druhého kousnout do bicepsu pravé ruky. Policisté jej za použití hmatů a chvatů zpacifikovali a poté převezli na služebnu k provedení dalších úkonů. Dvaadvacetiletý muž z Novojičínska se podrobil jak odborné dechové zkoušce, při které nadýchal přes dvě promile, tak i orientačnímu testu na drogy, který u něj vyšel s pozitivním výsledkem na kokain. Dalších několik hodin pak strávil na protialkoholní záchytné stanici.

Po vystřízlivění jej olomoučtí kriminalisté obvinili ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí až čtyři roky za mřížemi.

Policisté navíc zjistili, že právě obviněný měl před olomouckým hotelem fyzicky napadnout o rok mladšího muže, a proto je podezřelý i z přestupku proti občanskému soužití.

por. Bc. Petra Vaňharová

28. března 2023

