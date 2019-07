Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Kontroly cyklistů

OLOMOUC - Na kole jen s přilbou

Ve středu dopoledne se v Olomouci konala akce pod názvem „ Na kole jen s přilbou“. Policisté odboru dopravy společně s krajským koordinátorem BESIP se zaměřili na to, jak cyklisté při jízdě na kole používají bezpečnostní prvky.

I když zákon ukládá „pouze“ cyklistovi do 18 let povinnost, mít při jízdě na kole, na hlavě cyklistickou přilbu, doporučujeme to i jiným věkovým kategoriím. Při pádu nebo střetu s pevnou překážkou může tento ochranný prvek zabránit těžkým následkům.

Dále se kontrola zaměřila na využívání cyklostezek, které jsou souběžné s pozemní komunikací. Také na to, zda v případě vyjíždění z cyklostezky na komunikaci dávají cyklisté přednost v jízdě vozidlům jedoucím po komunikaci. Pokud je na silnici vyznačen „Přejezd pro cyklisty“ neznamená to, že by zde měl cyklista přednost! Je to pouze vyznačení místa pro bezpečné přejí vozovky. Cyklisté si toto často pletou s přechodem pro chodce, kdy v tomto případě, je řidič povinen chodci umožnit bezpečné přejití vozovky.

Při komunikaci s cyklistou jsme provedli i vizuální kontrolu jízdního kola. Bílé, červené a oranžové odrazky a dvě na sobě nezávislé funkční brzdy jsou povinnou výbavou každého jízdního kola vždy. Za snížené viditelnosti je výbava doplněna předepsaným osvětlením. Poradili jsme nebo doporučili, co je třeba na kole nebo i na celkové výbavě cyklisty doplnit.

Následně cyklista dostal mapu s vyznačenými cyklostezkami, skládačku s radami, reflexní tyčinky na špice kol nebo reflexní pásek a cyklolékárničku, která by měla být také ve výbavě cyklisty. V případě pádu si může rychle zranění ošetřit nebo poskytnou první pomoc druhému.

Během akce jsme nezaznamenali vážnější porušení předpisů. Dva cyklisté telefonovali během jízdy, byli zastaveni a přestupek byl vyřešen domluvou. V několika dalších případech jsme cyklistům poradili, jak by si měli kolo dovybavit reflexními prvky.

V letošním roce, leden-červen, došlo na silnicích Olomoucka k 40 dopravním nehodám cyklistů, z toho 8 účastníků byly děti. V celém Olomouckém kraji za stejné období to bylo 102 nehod, z toho 13 dětí. Kontroly cyklistů budou namátkově probíhat během celých prázdnin.



kpt. Mgr. Marta Vlachová

11. 7. 2019

