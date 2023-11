Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Agresor skončil ve vazbě

OLOMOUC - Za napadení dvou mužů hrozí 29letému Olomoučanovi v krajním případě až deset let za mřížemi.

Olomoučtí kriminalisté obvinili 29letého Olomoučana ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, kterého se měl dopustit hned ve dvou skutcích, a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Obviněný si měl v pátek 29. září v noci na olomoucké tramvajové zastávce přisednout k jemu neznámému muži, kterého měl nejprve několikrát uhodit pěstí do hlavy. Díky tomu měl napadený muž spadnout z lavičky a zůstat nehybně ležet na zemi. Ani to však agresora neodradilo od pokračování v útoku. Do 43letého muže měl opakovaně kopat a následně nejméně dvakrát mu dupnout do míst v horní polovině těla. Nakonec se měl dostat k jeho peněžence, ze které mu měl odcizit finanční hotovost a platební kartu. Zhruba hodinu po napadení se měl odcizenou kartou pokusit provést několik neoprávněných plateb, které se však z důvodu nízkého zůstatku na účtu neuskutečnily. Během útoku utrpěl napadený muž mimo jiné zlomeninu nosních kůstek a žeber.

Zhruba o měsíc později měl obviněný uskutečnit další útok. Tentokrát si vybral řidiče taxislužby, který jej v sobotu 28. října okolo 2. hodiny v noci převezl na požadovanou olomouckou adresu. Řidič jej vyzval k úhradě jízdného ve výši šedesáti korun a na místo peněz si vysloužil hrubé odmítnutí. Poté mu měl mladý Olomoučan vzít ze středového panelu mobilní telefon, který mu však řidič vytrhl z ruky. Když neuspěl s mobilem, tak se vrhnul po klíčích v zapalování. Ani zde však nepochodil. Taxikář si je obratem získal zpět, ale hned si od agresora vysloužil ránu pěstí do obličeje. V obavách z eskalace incidentu raději vystoupil z vozidla a přivolal policisty. Ti násilníka, který měl z auta taxislužba odcizit tržbu ve výši několika set korun, nakonec vypátrali na nedaleké ubytovně.

Trestní stíhání obviněného, který byl v minulosti již několikrát soudně trestán, probíhá vazebně. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.

por. Bc. Petra Vaňharová

6. listopadu 2023

