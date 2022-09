Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Město sobě

PRAHA VENKOV–JIH – Policisté z obvodního oddělení v Jesenici se v průběhu víkendu letošního 3. a 4. září zapojili do vícedenních společenských aktivit pro širokou veřejnost, kterou spolupořádaly komise města, místní spolky, kluby a firmy.

Do vícedenní akce pod názvem „Město sobě“ se zapojili policisté v sobotu 3. září, a to v rámci programu „Den otevřených dveří“. Účastníci akci měli možnost v době od 10:00 do 12:00 hodin navštívit místní služebnu Policie České republiky, obvodního oddělení Jesenice, při které se seznámili nejen s vybavením a výstrojí, ale i s dopravními prostředky, které jsou policisty využívány ke službě. Mohli se dozvědět i informace, jaká probíhá výkon služby v samotném objektu služebny, ale i mimo ni v terénu.

V neděli 4. září se v době od 10:00 do 16:00 hodin zástupci středočeských policistů, a to z personálního oddělení středočeského krajského ředitelství policie a obvodního oddělení v Jesenici, zúčastnili i „Veletrhu volnočasových aktivit“. Na jejich stanovišti získali i informace, za jakých podmínek může být uchazeč, v případě jeho zájmu o policejní službu, přijat do služebního poměru příslušníka Policie České republiky.

Během obou víkendových dnů byly připraveny pro děti a dospělé drobné prezenční předměty a materiály s preventivním obsahem. Přítomní tak byli seznámeni s preventivními projekty, například „Zebra se za tebe nerozhlédne“ nebo „Zabezpečte se!“, na jejichž realizaci se podílejí i středočeští policisté. Setkání s veřejností přeběhla v poklidné a ničím nerušené atmosféře, přičemž zapojením zástupců Policie ČR do zmiňované akce „Město sobě“ je realizován i společný preventivní projekt Města Jesenice a Policie České republiky pod názvem „Bezpečná Jesenice“.



por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

5. září 2022

