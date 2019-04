Měření hloubky dezénu pneumatik

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací:

„1. Jakými typy měřičů hloubky dezénu jsou jednotlivé hlídky vybaveny (jak automobily, tak i motocykly).



2. Mají jako úřední měřidlo schválení a pravidelnou kontrolu Metrologickým úřadem? Jedná se tedy o certifikovaná měřidla, použitelná ve správním řízení, nebo policisté používají, dnes již legendární „mozkové měření?“



3. Pokud tato měřidla nejsou pravidelně kontrolována „Metrologickým úřadem“ či jiným úřadem oprávněným kontrolovat správnost měření, lze je na základě jakého konkrétního zákona, paragrafu a odstavce použít ve správním řízení jako schválené a certifikované měřidlo?



4. Sdělte, zda mají tyto měřidla certifikát uložen ve vozidle – motocyklu.



5. Sdělte, zda je policista povinen umožnit kontrolovanému zadokumentování výrobního čísla měřidla.



6. Pokud podle Vás nemusí, sdělte na základě jakého konkrétního zákona, paragrafu a odstavce lze použít ve správním řízení toto měření jako údajný důkaz, když nelze prokazatelně zjistit, jakým zařízením bylo měření prováděno. Při sdělení informace mějte prosím na paměti rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2016, který rozhodnul, že výpověď policistů nemá ani o „píď“ větší váhu než jiného občana.



7. Sdělte, v jakém místě na běhounu pneumatiky se musí měření provádět.



8. Sdělte, zda je možné si vybrat libovolnou „drážku“ kdy oblíbená Vašimi podřízenými, je na kraji – boku běhounu.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:





Ad 1. Hlídky Policie České republiky jsou vybaveny různými typy měřičů hloubky dezénu pneumatik. Policie České republiky aktuálně používá konkrétně následující hloubkoměry: DHP 3Y202, PCL AIR TECHNOLOGY, Vigor, Genbor, Rema TIP TOP, INSIZE, Filetta, Saeley VS 0560, Kuzer, BGS, Mitutoyo, Schrader, Somet CZ, Orion, Reifenprofilmesser Dino, PCL DTDG1D04, Digital Tread Depth Gaude, ACCUTIRE MS 49, Konekta P300H a Kovo P300H.

Ad 2. Měřiče hloubky dezénu pneumatik nejsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, a nejsou proto stanovenými měřidly podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 505/1990 Sb.). Z uvedeného důvodu nepodléhají povinnému ověřování a nelze je opatřovat úředními značkami ve smyslu § 9 zákona č. 505/1990 Sb. Hloubkoměry užívané Policií České republiky ke kontrole technické způsobilosti silničních vozidel k provozu na pozemních komunikacích jsou měřidly pracovními ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 505/1990 Sb. a kalibraci takových měřidel si v souladu s ustanovením § 5 odst. 6 téhož zákona uživatelé zajišťují sami. Prvotní kalibraci nového měřidla zajišťuje jeho výrobce a následné periodické kalibrace po uvedení měřidla do provozu zajišťují jeho uživatelé tak, aby dostáli své povinnosti stanovené § 18 písm. b) zákona č. 505/1990 Sb. zajistit jednotnost a správnost měřidel a měření.

Ad 3. Viz ad 2.

Ad 4. Měřiče hloubky dezénu pneumatik nejsou, jak je výše uvedeno, stanovenými měřidly podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., nepodléhají proto schvalování typu a Český metrologický institut nevydává certifikát, že měřidlo jako typ schvaluje.

Ad 5. Taková povinnost nevyplývá z žádného právního předpisu ani interního aktu řízení Policie České republiky.

Ad 6. Podle § 74 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, orgán Policie České republiky učiní nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem, nasvědčují-li okolnosti tomu, že byl spáchán přestupek podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a věc předá příslušnému správnímu orgánu. Vyhodnocení důkazních prostředků je v pravomoci tohoto správního orgánu.

Ad 7. Příloha č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (část F) bod 5.), stanoví, že „činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm.“ Hlavními dezénovými drážkami se podle citovaného právního předpisu rozumějí široké drážky ve středové části povrchu běhounu opatřené indikátory opotřebení, označené zkratkou TWI. Kontrola hloubky drážek běhounu pneumatiky se provádí v souladu s metodikou Ministerstva dopravy („Kontrola a hodnocení opotřebení dezénových drážek běhounu pneumatik vozidel č. 3/2012/STK/5.2“) v drážkách nebo zářezech v celé šíři horní části běhounu a po celém obvodu pneumatiky. Je-li pneumatika vybavena indikátory opotřebení, provádí se vizuální kontrola hloubky drážek běhounu pneumatiky v jeho hlavních drážkách po celém obvodu pneumatiky určením rozdílu mezi vzdáleností od povrchu běhounu k vrcholu indikátoru a ke dnu drážky běhounu. Je-li při vizuální kontrole zjištěno, že část běhounu je opotřebená na úroveň indikátoru opotřebení, provede se vždy v této části běhounu kontrola hloubky drážky dezénu pneumatiky pomocí hloubkoměru. Při kontrole hloubky vzorku pneumatiky se rozlišují pneumatiky opatřené indikátory opotřebení a pneumatiky bez indikátorů opotřebení. U pneumatik s indikátorem opotřebení musí stanovenou hodnotu splňovat drážky minimálně ve střední části šířky běhounu, jež je vymezena jeho krajními hlavními dezénovými drážkami, a to po celém obvodu pneumatiky. U pneumatik bez indikátoru opotřebení musí stanovenou hodnotu splňovat drážky v celé šíři běhounu rovněž po celém obvodu pneumatiky.

Ad 8. Viz ad 7.



PhDr. Jiří Vokuš, 5. dubna 2019

