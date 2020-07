Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Měnily, až vyměnily

HODONÍNSKO: Upozorňujeme prodavače na starý, ale úspěšný trik.

Kyjovští policisté prověřují dva případy, ve kterých neznámé zlodějky okradly prodavačky při prodeji zboží. V obou případech vešly do prodejen dvě ženy hovořící cizím jazykem a vybrali si poměrně levné zboží. Platit však chtěly bankovkou v hodnotě 5000 korun. Poté, co jim prodavačky vrátily hotovost, tak se nakupující domáhaly vrácení peněz v Euro bankovkách. Když jim bylo sděleno, že to nepůjde, chtěly zboží i svou původní bankovku vrátit. V nastalém zmatku využily toho, že na pultě byly položeny peníze, které měly být vráceny při nákupu, a z nich některé bankovky odcizily. Až později, když byly cizí ženy pryč, si prodavačky uvědomily, co se stalo a že jim chybí peníze.

Policisté před podobnými praktikami opětovně varují a upozorňují prodejce, aby byli obezřetní. Téměř vždy se jedná o stejný scénář: cizinci, malý nákup, bankovka 5000 korun, zmatek, vracení zboží a peněz. POZOR na to !!

por. Bc. Petr Zámečník, 24. 7. 2020

