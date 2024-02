Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Mělničtí kriminalisté obvinili 3 dealery drog

MĚLNICKO - Jedna žena a dva muži prodávali pervitin.

Mělnickým kriminalistům se podařilo odhalit drogovou trestnou činnost na Mělnicku a dopadnou hned 3 distributory pervitinu, které 12. února 2024, během realizace, zadrželi.

Devětadvacetiletá žena, 28letý muž a 32letý muž pak putovali na policejní služebnu. Hlavní organizátorkou byla právě 29letá dealerka, která byla kriminalisty zadržena bezprostředně po předání pervitinu od svého dodavatele, kterého policisté rovněž zadrželi. Žena byla za shodnou trestnou činnost již odsouzena v červnu loňského roku, kdy byla potrestána peněžitým trestem. S prodejem pervitinu, ale ani po tomto potrestání nepřestala. Kriminalisté měli poznatky o tom, že svůj prodej dokonce znásobila.

Kriminalisté po nashromáždění všech potřebných důkazů provedli realizaci s názvem BAJER, při které zajistili 16 gramů pervitinu a přes 40 tisíc korun, jako výnos z trestné činnosti.

Kriminalistům se podařilo zjistit, že všichni tři dealeři prodávali drogu několika stálým klientům přímo v Mělníku, a to ve více jak stovce případů.

V úterý 13. února 2024 kriminalisté všem třem osobám sdělili obvinění ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Současně kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněné ženy do vazby. Státní zástupce toto akceptoval, avšak soudkyně Okresního soudu Mělník neshledala důvody vzetí obviněné do vazby a ženu propustila na svobodu.

Oběma mužům hrozí až 5letý trest odnětí svobody, 29leté ženě trest až 10letý.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

15. února 2024

