Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Mělničtí kriminalisté dopadli zloděje katalyzátorů

MĚLNICKO - Obvinění jsou 3 muži.

Více jak rok a nejméně v 8 případech měli tři muži krást katalyzátory z osobních vozidel na Mělnicku. Kriminalisté je ale dopadli a v současné době je i obvinili z krádeží, které spáchali samostatně nebo ve spolupachatelství. Ke krádežím došlo vždy v Mělníku, pouze v jednom případě v Kostelci nad Labem.

Scénář se vždy odehrál podobně, jeden z mužů "hlídal", druhý si vlezl pod vytipované osobní vozidlo a z něj odřízli filtr pevných částic - katalyzátor.

Takto 26letý, 27letý a 33letý muži poškodili a odcizili katalyzátory z nejméně 8 osobních vozidel, převážně značky Škoda, a majitelům tak způsobili několikatisícové škody. Celková škoda se vyšplhala na 120 tisíc korun.

Kriminalisté z Mělníku všechny tři muže obvinili k pokračujícího přečinu krádeže. V případě prokázání viny 26letému muži hrozí až 5 let za mřížemi, a to z toho důvodu, že právě on má mít na svědomí nejvíce z těchto krádeží, samostatně i ve spolupachatelství. Zbylí dva obvinění muži mohou být potrestáni trestem odnětí svobody až na 2 roky.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

29. listopadu 2022

