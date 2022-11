Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Měli vyrobit přes 15 kg pervitinu

Ms kraj - novojičínští kriminalisté z toxi týmu rozkryli a zadokumentovali výrobu a distribuci drog, případ si převzali krajští kriminalisté

Zadržením a obviněním tří osob ve věci protiprávního jednáním na úseku drogové kriminality byla završena devítiměsíční práce novojičínského toxi týmu. Kriminalisté činili potřebné úkony trestního řízení v souvislosti s rozkrytím nelegálního jednání skupiny, která se specializovala na výrobu a následný prodej pervitinu.

Hlavního organizátora, 33letého muže, zadrželi policisté zásahové jednotky přímo při výrobě drog.

Celkem novojičínští kriminalisté toxi týmu zadrželi tři osoby, provedli několik domovních prohlídek bytových i nebytových prostor a zajistili věci sloužící k výrobě drog, ale také k distribuci. Současně i pseudoefedrin a léky, které by sloužily k výrobě cca 2,5 kg pervitinu, který se díky zásahu policistů podezřelým nepodařilo přetransformovat do finální podoby. Po zadokumentování a zjištění, že protiprávním jednáním bylo vyrobeno nejméně 15 kg pervitinu, si případ převzali krajští kriminalisté.

Vrchní komisař obvinil následně dva muže ve věku 33 a 39 let ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a 34letou ženu z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Nejmladší z obviněných, krátce po propuštění z výkonu trestu, kde byl za obdobné protiprávní jednání, měl nejméně od června loňského roku do doby svého zadržení, na různých místech nejen našeho kraje, ale také Zlínského a Olomouckého, vyrábět pervitin. Prekurzory, chemikálie si měl obstarat sám či je měl zajistit druhý spoluobviněný. Část věcí měli nakupovat i v Polsku. Za uvedené období došlo k výrobě 15 kg metamfetaminu. Obviněná žena měla v několika případech nakoupit věci k výrobě, uklidit po nelegální výrobě a zlikvidovat vzniklý odpad. Všichni tři měli pervitin distribuovat dalším osobám a část drogy použít pro svou potřebu.

Gram pervitinu měli prodávat za 600,- Kč. Získanou finanční hotovost měli použít pro svou potřebu (např. zaplacení svatební cesty, nákupem vozidel). Tři automobily, řádově v hodnotě milionu korun, kriminalisté zajistili jako výnos z trestné činnosti.

Dva z obviněných jsou stíháni vazebně a hrozí jim trest odnětí svobody až do výše dvanácti let. Obviněná je stíhána na svobodě a hrozí jí trest až pět let ve vězení.

Krajští kriminalisté na případu i nadále pracují a není vyloučeno, že počet obviněných osob se rozšíří.

K dnešnímu dni v rámci celého kraje kriminalisté zrealizovali 30 varen pervitinu, 16 pěstíren marihuany a za drogovou trestnou činnost zastíhali celkem 291 osob.

mjr. Jiroušková Pavla

2. listopadu 2022

