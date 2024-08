Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Měli mít jasně rozdělené role…

MŘ Ostrava - Perfektní spolupráce a součinnost s Městskou policií Ostrava opět vedla k zadržení dvojice podezřelých z vloupání do vozidla.

V minulých dnech strážník městské police v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz přijal oznámení o vloupání do zaparkovaného auta na ulici Skladištní. Svědek události navíc popsal, že opodál stojí muž o berlích, který hlídá a druhá osoba má být nakloněna do auta, přičemž jí z tohoto čouhají nohy. Přes rozbité okno má vytahovat věci a podávat je svému komplici.

Na místo se ihned dostavili strážníci a provedli prověrku okolí. Opodál napadeného vozidla našli zaparkovanou dodávku, ve které byl muž o berlích s ženou. I přesto, že tvrdili, že nic neprovedli, byli na místo přivoláni policisté z důvodu podezření na protiprávního jednání. Strážci zákona se na místo dostavili jen do několika minut, přičemž přišel také poškozený, který uvedl, že mu z auta zmizel jak kufr, tak jiné věci. Muži zákona nebyli překvapeni, že všechny odcizené věci se nacházely v dodávce, ve které byl právě podezřelý pár. Ten měl uvést, že auto mají používat jako své obydlí. Vzhledem k okolnostem byli na místě policisty zadrženi.

V uplynulých dnech kriminalisté v Ostravě-Přívozu již pátrali po pachatelích, kteří měli mít na svědomí sérii vloupání do vozidel, a to převážně v jejich rajónu. Proto si zadržené převzali do své gesce. I přesto, že žádné z napadených vozidel nebylo snímáno kamerovým systémem, tudíž dokazování bylo složitější, tak měli kriminalisté nashromážděné důkazy, které vedly právě na onu dvojici, tedy 47letého muže a stejně starou ženu. Modus operandi byl vždy stejný, rozbité okno, prohledané auto a odcizení všeho, co by se dalo zpeněžit. Zadržený muž, který má bohatý trestní rejstřík, s kriminalisty nespolupracoval a využil svého zákonného práva se k věci nevyjádřit. Podezřelá žena, která v rejstříku trestu nemá žádný záznam majetkového charakteru, s muži zákona spolupracovala. Přiznala, že se svým přítelem mají mít na svědomí vloupání do několika aut. Ukázalo se, že poškození ve většině případů šli tomu sami naproti. Nechali totiž na viditelných místech své věci, doklady, batohy nebo také palubní kameru. Právě tyto „zapomenuté“ věci měly připoutat pozornost muže, který měl auta tipovat. Následně si měli rozdělit role. Žena ve většině případů měla hlídat, muž po použití násilí měl rozbít okna a poté vzít vše, co v autě našel. Pouze při posledním vloupáním si měli přehodit role, muž měl hlídat, žena konat.

Komisař 7. oddělení obecné kriminality zahájil trestní stíhání muže a ženy, obou ve věku 47 let, a obvinil je z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Bylo jim prokázáno devět skutků vloupání. V případě odsouzení jim hrozí až pět let vězení. Na muže byl podán státnímu zástupci podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Žena je stíhána na svobodě. Celková škoda měla přesáhnout 120.000 korun.

Nezapomeňte, že auto není trezor! Když ho opouštíte, nenechávejte žádné věci viditelně v autě. I prázdný batoh či igelitová taška může být důvod, proč dojde k vloupání. Poté je škoda poškozením mnohonásobně vyšší než samotný lup.

dne 22. srpna 2024

por. Bc. Eva Michalíková

