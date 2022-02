Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Měla zákaz a řídila

České Budějovice - Policisté ji na místě zadrželi.

Policisté z oddělení hlídkové služby zastavili dne 7. února krátce po 21:00 hodině večer automobil značky Ford, který řídila žena (31 let) z Táborska. Jela ve směru od ulice Nerudova do ulice Jírovcova a pak do ulice Puklicova, kde byla z důvodu běžné silniční kontroly zastavena policejní hlídkou. Policisté zjistili, že jí byl rozhodnutím Magistrátu města České Budějovice uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v délce 12 měsíců, tzn. až do listopadu tohoto roku. Policisté ji na místě zadrželi a eskortovali k provedení dalších úkonů. Případem se nyní zabývají policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory, kteří případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Žena by tak měla do dvou týdnů stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

9. února 2022

