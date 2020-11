Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Měla pervitin prodávat i zdarma poskytovat

J.Hradec – Kriminalisté budou ženu trestně stíhat.

Podezřelá žena z Českobudějovicka v období od listopadu roku 2019 do přinejmenším července roku 2020, si měla přesně nezjištěným způsobem opatřit blíže nezjištěné množství psychotropní látky pervitinu (metamfetaminu), který pak na různých místech na území ČR, zejména na Českovelenicku a Českobudějovicku nejméně v 270 případech měla prodat i poskytnout za celkovou částku nejméně 201 000 korun nejméně šesti osobám . Dále přinejmenším od listopadu roku 2019 do července 2020 v obci na Českobudějovicku a na jiných přesně neurčených místech na území ČR v nejméně 250-ti případech měla zdarma poskytnout psychotropní látku pervitin dalším dosud neustanoveným osobám. Takto si podezřelá žena měla počínat i přesto, že věděla, o jakou látku se jedná a že nakládání s ní je možné pouze na zvláštní povolení, jehož není držitelem. Jindřichohradečtí kriminalisté trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy precizně zadokumentovali. Dne 10. listopadu vydal policejní komisař usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelé ženy. Tato bude v nejbližších dnech obviněna a poté trestně stíhána. V případě soudem uznané viny jí hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutí majetku.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

13. listopadu 2020

