Měl podvést svoji tchýni

J.Hradec – I za účasti manželky měl vylákat 340 000 korun.(Hlasová schránka 974 233 116)

Podezřelý muž přinejmenším v období od července 2017 do 11. prosince 2019 pod různými smyšlenými legendami a lživým utvrzováním poškozené, že na svém bankovním účtu disponuje dostatečnou, avšak neoprávněně blokovanou hotovostí, sám nebo prostřednictvím své manželky, dcery poškozené, měl od této postupně vylákat finanční hotovost ve výši nejméně 340 000 korun. A to i přesto, že si měl být vědom, že díky své tíživé finanční situaci a dluhům, kvůli kterým byl již společně s manželkou v insolvenci, nebude schopen svým závazkům dostát, což také do současné doby neučinil. Přes opakované urgence své tchýně a poškozené zároveň, ani část vypůjčených peněz dosud nevrátil. Jindřichohradečtí policisté dne 11. prosince přijati oznámení o možném spáchání přečinu podvodu a zahájili úkony trestního řízení. Případem se i nadále budou intenzivně zabývat.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

12. prosince 2019

