Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Měl pěstovat marihuanu

J.Hradec – Kriminalisté provedli domovní prohlídku, zajistili rostliny i sušinu.

Podezřelý muž od 28. listopadu 2019 do 7. dubna 2020 měl v rodinném domě v obci na Jindřichohradecku neoprávněně pěstovat jednak v obývacím pokoji a jednak tzv. „indoor“ způsobem v jedné pěstební místnosti, za pomoci kvalifikovaného technického zařízení, rostliny rodu konopí (Cannabis), v úmyslu pěstované rostliny rodu konopí později sklidit a zpracovat je do toxikomanické formy využití. Jindřichohradečtí kriminalisté provedli právě dne 7. dubna 2020 domovní prohlídku rodinného domu, kdy nalezli 41 kusů rostlin rodu konopí v různých fázích růstu a velikosti. Od nejmenších řízků rostliny až do výšky 80 cm vzrostlých rostlin konopí. Dále kriminalisté zajistili nejméně 2 700 gramů sušiny konopí z předchozí sklizně, která již byla zpracována k toxikomanickým účelům. Podezřelý muž takto měl jednat bez příslušných povolení, neboť k zacházení s omamnými a psychotropními látkami, přípravky a prekursory je v souladu se zákonem povolení třeba. Policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování po precizním zadokumentování případu dne 14. srpna 2020 vyhotovil usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelého muže pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, který si podezřelý převzal dne 11. září 2020. Trestní stíhání již obviněné muže je nyní vedeno na svobodě.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

14. září 2020

