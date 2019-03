Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Měl padělané doklady, tři roky nesmí do České republiky.

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Na cizince byl vydán evropský zatýkací rozkaz.

Policisté z Odboru cizinecké policie Zlín zadrželi ve spolupráci s policisty z Odboru pátrání z Policejního prezidia ČR cizince, na kterého byl vydán evropský zatýkací rozkaz. Při zadržení se zjistilo, že má cizinec padělané doklady.

Třicet šest měsíců nesmí do České republiky jedenapadesátiletý cizinec, který nyní v předávací vazbě vyčkává na předání do Itálie, kde je podezřelý z podvodů, a z tohoto důvodu na něho byl vydaný evropský zatýkací rozkaz. Policisté z odboru pátrání ve spolupráci s našimi kolegy z odboru cizinecké policie muže zadrželi před několika dny v Uherském Hradišti. K ověření totožnosti muž předložil doklady, u kterých policisté pojali důvodné podezření, že to jsou padělky, což se po odborném posouzení policisty z oddělení dokladů a specializovaných činností potvrdilo. Oba doklady, jak identifikační karta, tak řidičský průkaz, měly podobenku zadrženého cizince, ovšem personalizace byly na jinou osobu. Policisté cizinci sdělili podezření z trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny. Okresní soud v Uherském Hradišti rozhodl trestním příkazem o soudním vyhoštění cizince na třicet šest měsíců a propadnutí padělaných dokladů.

22. března 2019, mjr. Mgr. Lenka Javorková

