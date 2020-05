Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Měl odjíždět bez placení

Ostrava: Přijel, natankoval, odjel…

První květnový den začali policisté prověřovat informace k případu, kdy neznámý pachatel natankoval do vozidla naftu v hodnotě téměř 1 500 korun a bez placení z benzinové čerpací stanice odjel. V následných dnech obdobné případy začaly hlásit obsluhy dalších ostravských benzinek. Po dvou týdnech přišel zvrat – policejní hlídka na základě obdrženého popisu zadržela muže, který měl před chvílí odjet bez placení s plnou nádrží…

Ze zadokumentovaných informací vyplývá, že 28letý muž měl od počátku května v průběhu dvou týdnů, do doby zadržení, především v Ostravě téměř desetkrát zavítat na čerpací stanice, natankovat a odjíždět bez placení. Škody se pohybovaly v částkách od několika set korun do téměř 1 500 korun, v souhrnu přesáhly 8 000 korun. Navíc, muž usedal za volant i přes zákaz řízení (do poloviny příštího roku), který mu uložil příslušný správní orgán.

Ostravští kriminalisté muže obvinili ze zločinu krádeže a přečinu maření úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněný, u kterého rozhodl soud o vazebním stíhání, trestnou činnost nepopírá. Část nafty měl spotřebovat, zbylou prodat, přičemž získané peníze měl používat pro osobní potřebu. Trestní sazba se dle trestního zákoníku pohybuje v rozmezí od dvou do osmi let (skutky byly spáchány v době nouzového stavu).



por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 27. května 2020

vytisknout e-mailem