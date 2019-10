Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Měl napadnout pracovníka ostrahy

OLOMOUC - Nadával i policistům. Nadýchal přes 2‰.

V úterý 15. 10. 2019, krátce před osmnáctou hodinou, vyjížděli policisté k incidentu v jednom z olomouckých supermarketů. Muž tam měl v prostoru pokladen napadnout pracovníka ostrahy. Pěstí ho měl udeřit do obličeje. Poškozenému nevznikla žádná zdravotní, ani majetková újma. Přivolaní policisté zjistili, že se jednalo o 27letého muže z Olomoucka. V době příjezdu policistů měl muž začít stupňovat svoji agresivitu. Nejprve měl policistům začít vulgárně nadávat a poté udeřit i do jednoho z oken policejního vozidla. Na výzvy policistů, aby svého jednání zanechal, nereagoval a ve svém jednání pokračoval. Policisté ho za použití donucovacích prostředků zpacifikovali. Provedli u něj také orientační dechovou zkoušku a naměřili mu téměř 2,3‰ alkoholu v dechu. Na základě lékařského vyšetření byl umístěn na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Ke škodě na majetku nedošlo. Co bylo příčinou napadení pracovníka ostrahy, je nadále v šetření. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití

por. Mgr. Irena Urbánková

16. října 2019

