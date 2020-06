Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Měl mlátit těhotnou přítelkyni

CHEBSKO – Také jí vzal mobilní telefon a zamkl jí v bytě.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání třicetiletého cizince, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.



Obviněný měl v červenci minulého roku ve společném bytě v jedné menší obci na Chebsku ze žárlivosti fyzicky napadnout svou těhotnou přítelkyni. Tu měl několikrát udeřit rukou do obličeje a několikrát jí kopnout do různých částí těla.



V první polovině května letošního roku měl ve společném bytě po slovní rozepři požadovat po své přítelkyni, aby mu dala svůj mobilní telefon. Přitom měl před třemi nezletilými dětmi chodit s kuchyňským nožem v ruce po bytě a vyhrožovat ženě fyzickým napadením. Ta mu měla po chvíli ze strachu mobilní telefon vydat. Cizinec ho měl prohledat a následně ženu před dětmi několikrát udeřit do oblasti hlavy.

O den později v ranních hodinách si žena chtěla vzít na kuchyňské lince volně odložený mobilní telefon zpět. Muž si toho ovšem všiml, okamžitě k ní měl přijít a fyzicky jí napadnout. Po chvíli měl obviněný muž z bytu odejít a ženu v něm uzamknout. Ta našla náhradní klíč a následně měla i s dětmi utéct a celou věc oznámit na policii.



Po oznámení se policisté začali případem okamžitě zabývat a muže zadrželi v úterý 9. června.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

11. 6. 2020

