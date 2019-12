Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Měl doma „sbírku“ zbraní

VYŠKOV: Muže jsme obvinili z nedovoleného ozbrojování a na trest čeká ve vazbě.

Koncem minulého týdne jsme prověřovali informaci o tom, že muž z Vyškova by měl mít u sebe nelegálně držené zbraně. Dle evidencí šlo o bezúhonného občana, který nevlastnil zbrojní průkaz. Do prověřování se ihned pustila operativní složka služby kriminální policie a vyšetřování. Z dalších zjištění vyplývalo, že by mohl být ohrožen život nebo zdraví tohoto muže nebo jiných osob. Vzhledem ke zjištěným informacím jsme do akce zapojili i zásahovou jednotku a vyjednavače. Díky práci vyjednavačky a účinně zvoleného postupu nakonec muž vyšel před dům a celá situace se v pátek dopoledne obešla bez zranění a bez nutnosti razantnějšího zákroku. Díky rychlé a vstřícné spolupráci s vyškovským státním zastupitelstvím a soudem jsme mohli ještě týž den provést domovní prohlídku. Muž v průběhu let nashromáždil devatenáct zbraní, z toho dva samopaly, pistoli, několik revolverů, plynových pistolí a jednu vzduchovku. K tomu dvě tisícovky nábojů různých druhů. Měl je v obytných částech domu, na půdě i ve sklepě. Devětačtyřicetiletého Vyškovana jsme obvinili z trestného činu nedovolené ozbrojování. Soud vyhověl návrhu státního zástupce a obviněný muž čeká na soud ve vazbě. V případě odsouzení mu dle trestního zákoníku hrozí až osm let odnětí svobody.

por. Mgr. Alice Musilová, 17. 12. 2019

