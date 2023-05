Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mega a čtvrt v tahu

MOSTECKO - Dávejte pozor, kam posíláte peníze.

Policisté velmi často informují o velké obezřetnosti v souvislosti s rozsáhlými podvody, které jsou páchané ve virtuálním prostředí. O nekalých praktikách se můžou lidé dočíst i v aplikacích internetového bankovnictví, kde banky apelují na své klienty. Tomuto tématu byla věnována i nejedna mediální preventivní kampaň. Minulý týden přijali mostečtí policisté oznámení od ženy, která se stala terčem podvodníků a přišla o nemalou finanční částku. Poškozené se na sociální síti zalíbila reklamní nabídka na „výhodné“ investování. Vyplnila kontaktní údaje a ihned byla telefonicky oslovena jinou neznámou ženou, která ji vřele pomohla s dokončením registrace zákaznického účtu. Poté ji kontaktoval neznámý muž, údajně kurátor společnosti. Ten nadšenou ženu přesvědčil, aby si do svého osobního počítače nainstalovala aplikaci určenou k možnosti vzdáleného přístupu. To poškozená samozřejmě, nepochopitelně a dle pokynů udělala. Už to je zásadní chyba, protože umožnila podvodníkovi snadný přístup k citlivým údajům. Pak už jen prostřednictvím QR kódů rozeslala stovky tisíc korun v domnění, že zbohatne na investici do kryptoměny. Bedlivě několik týdnů sledovala fiktivní webovou stránku s grafem, na kterou byla odkázána. Tam se vložené peníze rozmnožovaly a křivka měla stoupající tendenci. Pak nastal ovšem problém, a to když chtěla svůj vysněný výdělek vyplatit. Toho se už žena překvapivě nedočkala. Poškozená nelenila a okamžitě vyhledala pomoc. Oslovila pracovníka jiné společnosti, který ji přislíbil vyvedení a navrácení již vložených financí ze dvou virtuálních peněženek s kryptoměnou. Ovšem další omyl a další podvod. Neznámá osoba od důvěřivé ženy vylákala další tisíce eur. Místo pohádkového bohatství se její bankovní účet ztenčil o více než 1 250 000 korun.

V souvislosti s tímto případem policisté opakovaně varují občany před útoky neznámých podvodníků, ale i na pochybné reklamní inzerce, které slibují nereálné zvýhodnění naspořených finančních prostředků. Vždy pečlivě zvažte, kam své úspory posíláte. Zde platí přísloví „dvakrát měř, jednou řež.“ Cílem útočníků je oklamat osobu, pod různými legendami. Ať už jsou to falešné investice, napadené bankovní účty nebo osoba vydávající se za amerického vojáka na misi. Záměr je vždy stejný, a to obrat oběť o peníze. Více informací „k falešným výhodným investicím“ naleznete v tomto odkaze.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

22. května 2023

