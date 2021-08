Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Měděné části a kabely byly cílem pachatele

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Způsobená škoda dosáhla několika set tisíc.

Policisté se zabývají případem krádeže vloupáním do dvou hal v areálu jedné společnosti sídlící v ulici Pražská v Mníšku pod Brdy, z níž byly odcizeny věci v hodnotě tři čtvrtě milionu korun a škoda na poškození vznikla na více než tři desítky tisíc.

Podle dosavadního šetření neznámý pachatel v době od 6. do 25. srpna vnikl do areálu firmy, kde po vypáčení vnikl do jedné haly a tam u rozvodné skříně odstřihl veškeré kabely v délce osmnácti metrů, které následně odcizil. Poté se stejným způsobem dostal do druhé, kde demontoval měděné přívodní rozvody k transformátoru včetně několika dalších přívodních kabelů a měděných částí chladícího systému.

Výše uvedeným protiprávním jednáním způsobil dosud nezjištěný pachatel škodu na odcizení ve výši 750 tisíc korun a na poškození více než 35 tisíc.

Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci, kde trestní sazba je od jednoho roku až na pět let.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v obci Mníšek pod Brdy a jeho okolí ve výše zmiňované době nějako podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na jakémkoliv obvodní oddělení policie, nebo mohou kontaktovat policisty na telefonním čísle 974 882 720. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Praha venkov-západ

31. srpna 2021

