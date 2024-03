Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Měď za 360 tisíc korun odcizili zaměstnanci firmy

TEPLICKO - Vodiče prodali do sběrny.

V říjnu loňského roku bylo krupským policistům ohlášeno zmizení téměř 30 tisíc kusů měděných vodičů z jedné firmy o celkové váze 2900 kilogramů. Na místo ihned vyjeli policisté a zahájilo se prověřování celého skutku. Tím vyšlo najevo, že krádež má na svědomí dvojice zaměstnanců firmy. Ti naskládali měď do připravených beden, naložili do vozidla jednoho ze zaměstnanců a odvezli pryč z areálu. V elektronické evidenci provedli odpis stavu zboží a měděné vodiče následně prodali v různých sběrnách. Získané finance si poté rozdělili. Nyní si na kriminální policii vyslechli obvinění z krádeže a vzhledem ke způsobené škodě jim hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

1. března 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

