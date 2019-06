Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Mattoni ½ Maraton Olomouc

OLOMOUC - Policisté radí závodníkům a jejich fanouškům

V souvislosti s konáním 10. ročníku „Mattoni ½ Maratonu Olomouc 2019“, který se uskuteční dne 15. června 2019 v Olomouci, nabízíme několik cenných rad nejen sportovcům, ale také jejich fanouškům a řidičům vozidel přijíždějících do centra města.

Tato sportovní akce, které se bude účastnit přibližně 10 000 závodníků a velké množství diváků, láká vždy i kapesní zloděje. Přestože policisté Územního odboru Olomouc připravují rozsáhlé bezpečnostní opatření a budou dohlížet na klidný průběh akce, veřejný pořádek a bezpečnost a plynulost silničního provozu, zdůrazňujeme a připomínáme několik důležitých rad:

nedávejte kapsářům šanci a své cenné věci mějte pořád pod kontrolou,

nenoste u sebe velké množství peněz,

nemějte cenné věci pohromadě - jedná se především o peníze a doklady, které také nenoste v batohu na zádech, kam nevidíte,

nedávejte si peněženky a mobilní telefony viditelně do zadních kapes u kalhot. Z důvodu rozsáhlé trasy závodu probíhají v Olomouci uzávěry silnic, proto doporučujeme řidičům, aby nevjížděli do centra města, řídili se dopravním značením a pokud je to možné, aby využili parkovacích míst v okrajových částech města Olomouce. Ve svém vozidle si pak nenechávejte volně a viditelně odložené věci. Předejdete tímto zvědavému útoku zloděje na vaše vozidlo.

V případě jakýchkoliv dotazů jsou připraveni na bezplatné dopravně-informační lince 800 165 102 organizátoři akce, a to již od čtvrtka 13. 6. 2019 v době od 09:00 do 17:00 hodin, v pátek 14. 6. 2019 v době od 09:00 do 17:00 hodin a v den závodu, v sobotu 15. 6. 2019, v době od 09:00 do 22:00 hodin, kteří Vám dotazy zodpoví

por. Mgr. Irena Urbánková

14. června 2019

