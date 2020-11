Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Matku prohledal a okradl

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až desetileté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiadvacetiletého muže z Chebu, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.



Obviněný měl v pondělí 23. listopadu v dopoledních hodinách ve společném obydlí uchopit svou sedmačtyřicetiletou matku za ruku. Tu jí měl znehybnit a ženu začít prohledávat. Z bundy jí měl nakonec odcizit pouzdro na doklady, ve kterém žena měla i platební kartu či finanční prostředky. Poté měl z bytu okamžitě utéct. Ženě měl tímto jednáním způsobit škodu několik set korun.



Policisté se případem začali okamžitě zabývat a po několika hodinách čtyřiadvacetiletého muže zadrželi.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

25. 11. 2020

