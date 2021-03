Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Matku oloupil, skončil ve vazbě

MOSTECKO - Muž obral matku na chodbě domu o peníze, šel do vazby; Čtyři motoristé řídili i přes platné zákazy.

O tom že v některých rodinách nepanují zrovna idylické vztahy, svědčí případ, kterým se zabývala mostecká policie. Ve druhé polovině února měl 27letý muž, kterého policie obvinila ze zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku oloupit svoji matku. Ta se v podvečerním čase vracela poblíž centra města Mostu domů. V panelovém domě v patře k ní přistoupil její syn a chtěl k ní do bytu. To žena odmítla. Muž následně měl po matce požadovat peníze, a protože se ho žena bála, chtěla vyjít z domu ven a přivolat policii. Syn jí ale odmítal pustit, měl ji chytit za ruku a snažil se jí násilím vzít kabelku. Došlo k přetahování. Muži se během toho podařilo sáhnout do kabelky a z ní měl odcizit peněženku s hotovostí, platebními kartami a osobními doklady. Poté z místa zmizel. Večer po 22. hodině narazil na policejní kontrolu. Hlídka si u něj všimla dámské peněženky. Policistům uvedl, že mu ji dala matka. Ti si to chtěli ověřit, muž však dal policistům záměrně špatné telefonní číslo. I tak hlídka záhy zjistila, že případ byl již policii oznámen a podezřelého zadržela. Ten skončil v policejní cele. Vyšetřovatel po obvinění podal státnímu zástupci podnět k vazebnímu stíhání a soud v Mostě obviněného do vazby poslal.

Čtyři řidiči o víkendu porušili zákazy řízení

V síti policejních kontrol skončili o víkendu čtyři řidiči, kteří porušili zákon. Mladý řidič z Chomutovska byl kontrolován v horách hlídkou hamerských policistů. Ti zjistili na místě, že motorista má vyslovený zákaz řízení všech vozidel na 24 měsíců. Další hříšník byl z Teplicka a na silnici v Lomu ho zastavili policisté. Lustrací hlídka zjistila, že muž má od městského úřadu vydaný platný zákaz řízení. Jiný řidič z Kadaně byl kontrolován v Komořanech. I ten neměl za volantem co dělat, neboť má vysloven platný zákaz řízení. Poslední řidič z Ústecka narazil v neděli dopoledne na silniční kontrolu u obce České Zlatníky. Dopravní policisté na místě přišli šetřením na skutečnost, že muž má zákaz řízení. Ve všech čtyřech případech muži zákona řidičům sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Most 9. března 2021

nprap. Ludmila Světláková

vytisknout e-mailem