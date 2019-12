Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Matka přišla o více než půl milionu korun

KRAJ – Kriminalisté obvinili dceru, je ve vazbě.

Ze spáchání zvlášť závažného zločinu obvinili kriminalisté odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje devatenáctiletou ženu, která si bez souhlasu své matky opatřila přihlašovací údaje do jejího elektronického bankovnictví. Po přihlášení se k bankovnímu účtu své matky měla žena převést prostřednictvím 22 příkazů v průběhu několika měsíců letošního roku finanční obnos převyšující částku půl milionu korun na svůj účet. Peníze měla žena následně využít pro svou vlastní potřebu.



Kriminalisté po ženě, která se po spáchání těchto skutků skrývala, vyhlásili pátrání. V uplynulých dnech se podařilo policistům z územního odboru Náchod ženu vypátrat a zadržet. Po nezbytných úkonech byla žena obviněna a vyšetřovatel následně podal státnímu zástupci podnět k návrhu na její vzetí do vazby. Návrh státní zástupce akceptoval a z rozhodnutí okresního soudu byla žena umístěna do vazby.



Kriminalisté kladou devatenáctileté ženě za vinu spáchání zvlášť závažného zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, zločinu podvodu a přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.



V případě uznání viny hrozí ženě trest až do výše deseti let odnětí svobody.

V souvislosti s tímto případem Policie ČR připomíná základní pravidla platná nejen pro bezpečné chování v internetovém či bankovním jednání:

NIKDY nesdělujte dalším osobám hesla určená výhradně pro vaši potřebu. Může se jednat například o elektronické bankovnictví, ale i o poštovní schránku či například prostředí účtů na sociálních sítích.

NEDOPUSŤTE, aby se kdokoliv k heslu dostal jakkoliv jinak, nejčastěji se může například o případy, kdy na počítačích bývají hesla tzv. „automaticky vyplňována z paměti počítače“. Pachatelé se pak snáze dostanou k tomu, co potřebují a oběť mohou i následně vydírat. Ukládejte tyto velice citlivé údaje na místa, kde je nemá šanci nikdo objevit.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

1. prosince 2019





