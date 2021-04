Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Matka neplatí skoro deset let na syna

České Budějovice - Na výživném dluží už téměř 300 000 korun.

Zapomnětlivá matka. Tak by se dala označit žena (45 let) z Českobudějovicka, která od roku 2011 dosud neplatí výživné na svého syna. Tato povinnost jí byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích, žena má peníze platit k rukám otce dítěte a navíc jí tato povinnost vyplývá ze zákona. Za necelých deset let tak žena na výživném dluží bezmála 288 000 korun. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory, žena je podezřelá ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

5. dubna 2021

vytisknout e-mailem