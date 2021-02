Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Máte správně zajištěnou chatu nebo chalupu?

PRAHA VENKOV-JIH – Od počátku letošního roku policisté z územního odboru prověřují několik případů vloupání do rekreačních objektů.

Některé rekreační chaty a chalupy se v tomto zimním období stávají terčem zlodějů. Policisté se snaží výkon služby směřovat i do oblastí, kde je větší počet těchto objektů. Za celý loňský rok bylo v rámci územního odboru zaevidováno přes osmdesát případů do rekreačních chat. Bohužel i v letošním roce během měsíce ledna a počátku února policisté z Jílového u Prahy a Hradištka pod Medníkem přijali celkem čtyři oznámení o vloupání do rekreačních chat. Jednalo se zejména o oblasti, kde se nachází velký počet rekreačních objektů. Jednotliví pachatelé ve zmiňovaných případech nejprve překonali oplocení u nemovitosti a následně po rozbití skleněných výplní okna, nebo vypáčení dveří, vniknuli do chat nebo objektů, které jsou jejich součástí. Po prohledání jednotlivých objektů z nich odcizili například elektroniku, nářadí, jízdní kolo, obrazy, ale i palivové dříví.

A jak si chránit v průběhu zimy svojí chatu nebo chalupu?

Preventivních rad by se dala vyjmenovat celá řada, ale mezi ty nejdůležitější lze zařadit:

1) Provést občasnou a nepravidelnou kontrolu chaty nebo chalupy s případným úklidem sněhu v zimním období. Může to budit dojem neustálé kontroly.

2) Objekt lze zajistit především mechanickými zábrannými prostředky. Bytelné dveře opatřené dokonalým bezpečnostním zámkovým systémem, uzamykatelné okenice. Vstupní dveře a okna osazená ochrannou mříží jsou dalšími překážkami, které mohou zloděje odradit.

3) V dnešní době se začínají využívat různé elektronické zabezpečovací systémy, vybavené pohybovými čidly, akustickými hlásiči, záznamovým zařízením, ale i GSM alarm systémy, které využívají komunikace přes GSM síť, jako mobilní telefon.

Problematikou majetkové trestné činnosti se zabývá také preventivní projekt „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům!“ Projekt se zaměřuje i na ochranu rekreačních objektů. Kombinuje technické a elektronické zabezpečení a jejich nejvhodnější kombinace s cílem snížit kriminalitu na úseku majetku. Součástí projektu je také mobilní aplikace ,,Zabezpečte se!“, která je dostupná ke stažení na Google Play i App Store. Jejím hlavním úkolem jsou ucelené rady veřejnosti, jak správně a hlavně účinně a prakticky zabezpečit svůj majetek.



A na závěr ještě jedno doporučení: „Nebuďte neteční ke svému okolí, všímejte si pohybu cizích osob a vozidel ve vaší chatové osadě. I tato pro Vás bezvýznamná informace může policistům třeba pomoci při objasňování případů vloupání do rekreačních objektů.“





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

PČR Praha venkov-JIH

5. února 2021

