Máš na to?

TACHOV – V rámci policejní náborové kampaně si mohli studenti střední školy vyzkoušet testy tělesné zdatnosti, které jsou součástí přijímacího řízení do služebního poměru.

V rámci policejní kampaně s názvem „Máš na to?“, která je zaměřená na nábor nových policistů, si mohli studenti čtvrtých ročníků Střední průmyslové školy v Tachově na konci dubna letošního roku vyzkoušet testy tělesné zdatnosti. Těmi se prokazuje fyzická způsobilost a jsou součástí reálného přijímacího řízení, které absolvují uchazeči se zájmem o přijetí do služebního poměru Policie ČR.

​Na to, aby vše odpovídalo požadavkům reálného přijímacího řízení, dohlíželi sami policisté. Na stadionu byli proto připraveni pracovnice z personálního odboru Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, policejní instruktor ze školního policejního střediska i zástupci tachovské policie. Ti s o několik let mladšími studenty pak změřili síly v některých disciplínách a předvedli, že jsou stále v kondici.

Studenti, kteří při fyzických testech dosáhli příslušného počtu potřebných bodů, si odnesli osvědčení, které je platné jeden rok od absolvování testů. V případě, že by o přijetí do služebního poměru měli po ukončení studia zájem, nemusí tedy tělesné testy opětovně vykonávat.

Přesto, že již v průběhu plnění prvních disciplín, bylo zřejmé, že ne všichni jsou příznivci pohybu, bylo vidět, že se každý snaží o maximální výkon a bere „trochu jinou“ hodinu tělocviku opravdu zodpovědně. Na konci proto i ti, kteří neodcházeli s osvědčením o fyzické způsobilosti, obdrželi od policistů drobný dárek.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

13. 5. 2022

