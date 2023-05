Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

,,Markétina dopravní výchova“ BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

PARDUBICKÝ KRAJ - Vítězové postupují do republikového kola.

V období od 1. března 2023 do 24. dubna 2023 proběhla ve všech krajích České republiky výtvarná a literární soutěž projektu ,,Markétina dopravní výchova“. Pořádal jí Tým silniční bezpečnosti Liberec ve spolupráci s Policií ČR pod názvem BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY. Tématem soutěže bylo, Jak vypadá bezpečná cesta do školy? V rámci soutěže byly osloveny všechny mateřské a základní školy v jednotlivých krajích. Nejinak tomu bylo i v Pardubickém kraji.

Soutěž byla rozdělena celkem do čtyř kategorií, ve kterých jednotliví soutěžící vytvářeli grafická a literární díla. První kategorie byla určena pro díla mateřských škol, ve které za Pardubický kraj vybojovala první místo Adélka Komárková z MŠ Pohádka Sezemice. Ve druhé kategorii mezi sebou soupeřili žáci základních škol prvního stupně. V této kategorii zvítězila Lucie Burešová ze 4. třídy ZŠ a MŠ Krouna. Třetí kategorie se zúčastnili žáci základních škol druhých ročníků. Tuto kategorii ovládl Robin Chaloupka ze 6. třídy ZŠ Sezemice. Do poslední kategorie zasílali svá literární díla žáci základních škol. Tuto kategorii ovládla se svým literárním dílem Nela Pechancová z 5. třídy ZŠ Školamyšl.

Všem vítězům jsme v jednotlivých třídách osobně předali hodnotné dárky. Vítězná díla budou zaslána do republikového kola, ze kterých odborná porota vybere vítěze. Všem výhercům gratulujeme a za Policii ČR Pardubického kraje držíme palce v další části soutěže.

22.května 2023

prap. Bc. Michal Těšitel, DiS.

preventista - stáž

vytisknout e-mailem