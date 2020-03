Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Mařil výkon úředního rozhodnutí

HOSTOUŇ – Muž řídil motorové vozidlo, ačkoliv to má soudem zakázáno.

Dne 9. března 2020 zahájili policisté Obvodního oddělení Poběžovice úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podezřelým je dvaačtyřicetiletý muž, který téhož dne ve večerních hodinách řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Fiat Stilo z Křakova přes Horní Metelsko, Tasnovice a Štítary do Hostouně, kde policisté řidiče zastavili a kontrolovali. Z dostupných evidencí zjistili, že má rozhodnutím Krajského soudu Plzeň uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 12 měsíců, a to od září 2019 do září 2020. Případem se policisté dále zabývají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

10. března 2020

