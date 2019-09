Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nerespektoval rozhodnutí úřadu

HRÁDECKO - Muž je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu v případě uznání viny v pravomocném rozhodnutí hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

V pátek 13. září hrádečtí policisté odhalili řidiče, který nerespektuje uložený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Čtyřiačtyřicetiletý muž ze Strašice uvedeného dne v dopoledních hodinách usedl na místo řidiče do vozidla tovární značky Opel Astra a ze Skořic jel do Mirošova, kde byl v ulici Na Drahách zastaven a kontrolován policejní hlídkou. Protiprávního jednání se měl muž dopustit, ačkoliv mu to Městský úřad Rokycany v květnu letošního roku zakázal na dobu dvanácti měsíců. Muž je nyní podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu v případě uznání viny v pravomocném rozhodnutí hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.





por. Bc. Hana Kroftová

16. září 2019

