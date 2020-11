Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Marihuanu vypěstoval v lese

MOSTECKO - Prodal ji přes 100 gramů, měl ji i doma; Chtěl přespat na chodbě domu, poničil čipovací zařízení, Tři kontejnery shořely,

Marihuanu prý pěstoval v lese, prodal přes 100 gramů, měl ji i doma

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 29letého muže z Mostu. Ten měl dle mosteckých kriminalistů Toxi týmu na předem domluvených místech a u sebe v bytě v centru Mostu obstarat a následně prodat zájemcům nejméně v devíti případech za finanční částky nejméně 105 gramů marihuany. Tento měsíc u muže kriminalisté provedli na základě vydaného soudního příkazu domovní prohlídku. Kriminalisté v bytě zajistili sušený rostlinný materiál o hmotnosti 36 gramů. U sušeného materiálu provedli orientační detekci na přítomnost drog s výsledkem přítomnosti omamné látky marihuany. Zajištěný rostlinný materiál bude odeslán k odbornému zkoumání na Odbor kriminalistické techniky a expertiz. Policisté zajistili při domovní prohlídce i další věci související s prodejem drog a také finanční hotovost, neboť je zde důvodné podezření, že peníze pocházejí z výnosu trestné činnosti. Obviněný si měl údajně konopí určené k prodeji vypěstovat sám venku v lese, přitom nemá žádné oprávnění k nakládání s omamnými či psychotropními látkami. Mostečan je stíhán na svobodě a soud ho může potrestat v případě uznání viny až pětiletým odnětím svobody.

Aby mohl přespat v domě, poškodil panel zvonků, kradl i v obchodech

Z přečinů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody obvinila mostecká policie 30letého muže z Mostu. Ten měl poškodit domovní čipovací zařízení a také měl krást ve třech obchodech.

V Mosteckém supermarketu měl odcizit celkem 60 kusů různých čokolád za 6 5920 korun. Lup ukryl do tašky a poté, i když byl osloven ostrahou, z objektu utekl. Utíkal i z drogérie, kde byl přistižen při krádeži holicích strojků. Zadržen byl v teplickém marketu, kde v jeho tašce skončilo 12 kusů desinfekce. Odcizené věci policie nezajistila, ty údajně muž prodal náhodným osobám.

Na mosteckém sídlišti Pod Šibeníkem se chtěl dostat do panelového domu, aby tam mohl přespat na chodbě. Dům byl zamčený, ale Mostečan si poradil. U zvonkového panelu měl poškodit jak zvonky, tak i hovorové a čipovací zařízení určené pro vstup do domu a tím došlo k přerušení elektronického zabezpečení domu. Vnikl dovnitř, a zda tam strávil noc, si údajně již nevzpomíná. Společenství vlastníků vyčíslilo vzniklou škodu na částku 14 tisíc korun. Celková škoda, kterou Mostečan způsobil, činí 24 tisíc korun. Obviněný je stíhán na svobodě a hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody.

Jízdu skončil nárazem do kruháku

Dopravní policisté včera vyjížděli k nehodě, která se stala pozdě v noci v ulici Pod Lajsníkem v Mostě. Tam řidič osobního vozidla značky Alfa Romeo při jízdě narazil do zídky kruhového objezdu. Hlídka na místě provedla u řidiče dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní. Motorista se podrobil lékařskému vyšetření. Je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hmotná škoda byla odhadnuta na částku 30 tisíc korun.

Oheň zničil tři plastové kontejnery

Policisté na lince 158 přijali oznámení o požáru kontejnerů v mostecké ulici Bělehradská. Hlídka policistů, která na místo dorazila, zjistila, že neznámý pachatel zapálil obsah dvou plastových kontejnerů na směsný odpad a jedné nádoby na plastový odpad, které byly požárem zcela zničeny. Policisté hlídkové služby na místě odsunuli další vedle stojící popelnice, aby nedošlo k jejich zahoření, a aby oheň nepoškodil v blízkosti zaparkovaná osobní vozidla. Hmotná škoda zatím nebyla přesně vyčíslena, ale půjde do tisíců korun. Případem trestného činu poškození cizí věci se zabývají mostečtí policisté.

nprap. Ludmila Světláková

Most 27. 11. 2020

vytisknout e-mailem