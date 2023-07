Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Marihuanu prodávali ve velkém

CHOMUTOVSKO - Výsledkem dvou souběžně provedených realizací je obvinění dvou mužů, hrozí jim deset let.

V posledních dnech provedl chomutovský TOXI tým další zátah, tentokrát se jednalo o distribuci marihuany, a to ve značném rozsahu. Tou se podle zjištění policistů měli zabývat dva muži ve věku 38 a 32 let. První z nich je z Chomutova, druhý z Jirkova. Pro realizaci byly vyčleněny dva týmy, každý z nich prováděl úkony týkající se jednoho z podezřelých. Po zjištění množství operativních informací si kriminalisté od státního zástupce vyžádali souhlas se zadržením podezřelých. Poté v jeden den souběžně spustili obě akce. Staršího z mužů zadrželi před jeho domem a následně u něho provedli domovní prohlídku, prohlídku vozidla a dalších prostor. Druhý realizační tým zadržel v pozdních večerních hodinách dalšího podezřelého, který byl u sebe v bytě. Také u něho byly provedeny prohlídky, a to prohlídka bytu a vozidla. V domě staršího muže nalezli kriminalisté kromě jiného více než 600 gramů sušiny zelené rostliny, která byla ukryta ve sklepě v různých obalech a nádobách. V jeho autě pak zajistili finanční hotovost ve výši 270 tisíc korun. Také v druhém obydlí byli úspěšní, našli tam přibližně 700 gramů zelené sušiny a téměř 50 tisíc v hotovosti.

V rámci akce byly prováděny také výslechy svědků, kteří měli marihuanu od podezřelých kupovat.

Výsledkem práce kriminalistů je zahájené trestní stíhání obou mužů pro spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, jehož se měli dopouštět ve značném rozsahu. Oba měli totiž marihuanu pravidelně prodávat, občas i darovat nebo dávat za protislužbu různým osobám, a to po dobu několika posledních let. Každý z nich tak měl celkově prodat svým odběratelům kolem 10 kg marihuany za částku kolem 1,5 milionu korun.

U soudu obviněným za popsané jednání hrozí až desetileté tresty odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 28. července 2023

