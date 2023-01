Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Marihuanu měl jeho známý v batohu

Český Krumlov – Kaplice – Konflikt s kamarádem se pěstiteli nevyplatil.

Sedmatřicetiletý muž z Českokrumlovska si v období od května 2022 do září 2022 na louce zasadil a následně vypěstoval nejméně tři rostliny. Na tom by nebylo až tak nic zvláštního, kdyby se nejednalo o rostliny konopí. To muž následně zpravoval a získal tak okolo sto gramů Marihuany. Z celkového množství poté pro svou vlastní potřebu užil zhruba sedmdesát gramů a zbylých třicet gramů uložil do sklenice a schoval do batohu u svého známého. Osudným se pak pěstiteli stal konflikt mezi ním a kamarádem, ke kterému došlo začátkem října loňského roku v Kaplici. Spor mezi ním a kamarádem totiž vyústil v to, že kamarád sklenici s marihuanou vydal hlídce kaplických policistů, kteří byli přivoláni k řešení jejich sporu. Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově nyní zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého pěstitele, kterému v případě prokázání viny hrozí za spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy u soudu až pětiletý trest odnětí svobody.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

31. ledna 2023

vytisknout e-mailem