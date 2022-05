Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

ROKYCANY – Policisté kontrolovali řidiče. Zjistili u něj zákaz řízení. Za devět dní mu měl skončit.

Dne 10. května 2022 v 18:45 hodin řídil dvaatřicetiletý muž osobní vozidlo tovární značky Audi v Rokycanech z ulice Sedláčkova přes další ulice až do ulice Klostermannovy, kde byl zastaven a kontrolován policisty obvodního oddělení Rokycany. Policisté jej při kontrole vyzvali k dechové zkoušce ke zjištění, zda neřídí vozidlo pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška byla s výsledkem negativním. Poté z dostupných evidencí zjistili, že muž řídí vozidlo v době, kdy vykonává trest zákazu řízení všech motorových vozidel. Městský úřad Stod rozhodl o zákazu řízení na dobu 6 měsíců, a to od 19. listopadu 2021 do 19. května 2022. Tudíž mu zákaz řízení měl skončit za devět dní. Nyní je podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a hrozí mu až dvouletý trest odnětí svobody.



por. Mgr. Dagmar Brožová

11. května 2022

