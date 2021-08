Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

DOMAŽLICE - Muž má uložen zákaz pobytu na okrese Domažlice. Ten ovšem nerespektuje a zdržuje se tu.

Policisté Obvodního oddělení Domažlice dne 3. srpna 2021 na základě vlastního zjištění během výkonu služby zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ze kterého je podezřelý osmapadesátiletý muž. Tento muž se bez vážného důvodu zdržoval na různých místech města Domažlice, a to i přesto, že má trestním příkazem Okresního soudu Domažlice mimo jiné uložen trest zákazu pobytu na okrese Domažlice na dobu čtyř let, a to od března 2021. Policisté téhož dne muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu a do dvou týdnů by měl stanout před soudem. Hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky.



por. Mgr. Dagmar Brožová

5. srpna 2021

