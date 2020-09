Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

KDYNĚ – Policisté při silniční kontrole zjistili, že řidič řídí se dvěma zákazy řízení. Jel až z Českých Budějovic.

Dne 13. září 2020 ve večerních hodinách prováděli kdyňští policisté dohled nad silničním provozem v obci Kdyně. V 21:18 hodin zastavili a kontrolovali v ulici Masarykova pětatřicetiletého muže, který řídil osobní vozidlo tovární značky Volkswagen Golf. Jel z Českých Budějovic přes Strakonice, Horažďovice a Klatovy až do Kdyně. Zde při kontrole policisté zjistili, že má rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 18 měsíců do května 2021. Další zákaz řízení má rozhodnutím Okresního soudu v Domažlicích, a to na 24 měsíců do července 2022. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Případem se dále zabývají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

14. září 2020

