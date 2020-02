Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

BUKOVEC – Řidič usedl za volant vozidla a řídil, ačkoliv má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel.

Dne 24. února 2020 zahájili holýšovští policisté na základě vlastního zjištění při výkonu služby úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Podezřelým je osmatřicetiletý muž, kterého zastavili a kontrolovali v obci Bukovec. Řídil z obce Doubrava přes Malý Malahov do Bukovce osobní vozidlo tovární značky Peugeot. Při silniční kontrole jej policisté vyzvali k dechové zkoušce, která byla s výsledkem negativním. Z dostupných evidencí zjistili, že muž má rozhodnutím Městského úřadu Horšovský Týn vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 16 měsíců, a to od listopadu 2019 do března 2021. Problémy se zákonem bude mít i osmadvacetiletá žena, která u obce Doubrava výše uvedenému muži vůz zapůjčila, ačkoliv věděla, že má vysloven zákaz řízení, a byla s tím srozuměna.



por. Mgr. Dagmar Brožová

25. února 2020

