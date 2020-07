Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Maření výkonu úředního rozhodnutí

PELHŘIMOVSKO: Muž řídil vozidlo i přesto, že to měl zakázané

Policisté z obvodního oddělení Pelhřimov sdělili v pondělí 13. července podezření sedmadvacetiletému muži, a to ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil tím, že řídil motorové vozidlo, přestože to měl zakázané. K celé události došlo v pondělí 6. července těsně po půlnoci, kdy policisté prováděli běžnou silniční kontrolu na ulici Humpolecká v Pelhřimově. Při této kontrole zastavili osobní automobil VW Passat, jehož řidič policistům nepředložil řidičský průkaz. Proto se policisté řidiče rozhodli prolustrovat v dostupných policejních evidencích, kde zjistili, že sedmadvacetiletý řidič má městským úřadem vysloven zákaz činnosti spočívající v řízení všech motorových vozidel, a to až do prosince letošního roku. Z tohoto důvodu policisté muži zakázali další jízdu a následně zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání výše uvedeného trestného činu. V současné době je ve věci konáno zkrácené přípravné řízení a muži za tento přečin v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. David Linhart, vrchní inspektor

14. července 2020

