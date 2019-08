Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

České Budějovice - Zákaz řízení neakceptoval.

K odstavenému vozidlu na dálnici D3 vyjížděli policisté z dálničního oddělení Chotoviny v pátek večer. V Hyundai nalezli třicetiletého řidiče, který však nepředložil řidičský průkaz a následnou kontrolou policisté zjistili, že mu byl vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel, a to do ledna příštího roku. Podezřelý by měl stanout do dvou týdnů před soudem, policisté ho podezírají ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

18. srpna 2019

