Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

České Budějovice - Muž si svým vyhýbáním nástupu do vězení přivodil další trestní stíhání.

Českobudějovičtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality koncem listopadu zahájili trestní stíhání 50letého muže pro naplnění skutkové podstaty přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy ignoroval rozsudek okresního soudu k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody. V dubnu letošního roku měl nastoupit do věznice, kdy nereagoval na zaslané písemnosti a účelové se tomuto jednání vyhýbal až do chvíle než se případ dostal k řešení zmíněných kriminalistů. Ti muže v říjnu vypátrali a převezli k procesním úkonů a předání do věznice.

Během roku jsme řešili desítky případů obdobného charakteru, a pokud uvedené osoby na tyto úkony nereflektují, zbytečně si kromě stanovaného trestu odnětí svobody přivodí trestní řízení pro maření výkonu úředního rozhodnutí.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

2. prosince 2021

