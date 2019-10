Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Strakonice – Nenapravitelní řidiči.

Policisté sdělili podezření dvěma mužům, ve věku 26 let ze Strakonicka a 21 let z Českobudějovicka, ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť oba muži řídili osobní automobil i přes uložený zákaz řízení motorových vozidel. Šestadvacetiletého muže, který má zákaz uložený do října 2020, policisté kontrolovali ve Strakonicích začátkem října 2019. Jednadvacetiletého muže s uloženým zákazem do února 2020 kontrolovala hlídka obvodního oddělení v polovině září 2019 ve Vodňanech.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

18. října 2019

