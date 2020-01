Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

DOMAŽLICE - Řidič nerespektoval uložený zákaz řízení. Navíc usedl za volant po předchozím požití alkoholických nápojů.

Domažličtí policisté na základě vlastního zjištění při výkonu služby zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podezřelým je jednačtyřicetiletý muž, kterého zastavili a kontrolovali dne 15. ledna 2020 v 20:21 hodin v Masarykově ulici v Domažlicích. Řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Seat Altea z Horšovského Týna do Domažlic. Při kontrole policisté zjistili, že řidič řídí motorové vozidlo, ačkoliv má rozsudkem Okresního soudu Domažlice uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v délce trvání 24 měsíců, a to od února 2019 do února 2021. Dále policisté muže vyzvali k dechové zkoušce ke zjištění, zda neřídí vozidlo pod vlivem alkoholu. Ta byla s pozitivním výsledkem 0,50 promile alkoholu v krvi. Policisté se jednáním jednačtyřicetiletého muže dále zabývají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

16. ledna 2020

